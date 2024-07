Lavreysen en co kijken openingsceremonie Spelen thuis op de bank

Alle seinen staan ook op groen voor een succesvol toernooi. "We zaten sinds 5 juli in Stavanger en afgelopen maandag keerden we terug. Het was mijn meest productieve trainingskamp", meldt de Brit, die in 2023 het stokje overnam van René Wolff.

"We hebben intensieve weken gedraaid, waarin we heel specifiek de wedstrijden hebben gesimuleerd zoals we die ook in Parijs rijden. Het had als team niet beter kunnen verlopen. In sommige gevallen ging het sneller dan ooit."

Er werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om het materiaal te testen. "We hebben nieuwe wielen, nieuwe banden en nieuwe sturen gekregen. En we hebben ook voor het eerst in de olympische kleding gereden." Los van kleine kinderziektes, beviel het allemaal prima. "En het harde werken is nu ook gedaan. Het is nog enkel zorgen dat ze gezond blijven. Geen ziektes oplopen."