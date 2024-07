Van Dijk met gebroken enkel klaar voor olympische tijdrit: 'Mooi power-parcours'

Fietsen, dat is "het allerbelangrijkste", aldus Van Dijk. Op haar pasgeboren kind na, natuurlijk. Negen maanden geleden beviel Van Dijk van zoontje Faas. Maar ook rond die periode bleef Van Dijk bezig met de olympische tijdrit; een dag voor de bevalling fietste ze nog en een paar weken erna stapte ze alweer op om het parcours in Parijs te verkennen.

Alles in het teken van dat ene doel: olympisch goud winnen. Want die plak ontbreekt nog op haar palmares.

De 37-jarige Van Dijk behoort al jarenlang tot de beste tijdrijdsters ter wereld. Ze is drievoudig wereldkampioene (2013, 2021 en 2022) en viervoudig Europees kampioene (2016, 2017, 2018, 2019). Ook is ze voormalig houdster van het werelduurrecord.

In 2012 in Londen werd ze - tot haar eigen teleurstelling - slechts achtste. Vier jaar later in Rio ging ze als een van de grote favorieten van start. Maar ze reed de berm in, omdat ze te veel in de tijdrithouding naar de grond keek. Zo belandde ze nét naast het podium.

Voor de laatste Spelen in Tokio werd Van Dijk niet geselecteerd, maar in Parijs ze nog één keer een gooi doen naar het goud. De bondscoach selecteerde naast Van Dijk ook Demi Vollering voor de tijdrit. Op 4 augustus rijdt Van Dijk ook de wegwedstrijd, in dienst van kopvrouw Lorena Wiebes.

Van Dijk-parcours

Het parcours in Parijs - 32,4 zo goed als vlakke kilometers - is een waar Ellen van Dijk-parcours. Daar kan ze kort over zijn. "Ja, dat is het", zegt ze met een grijns. "Het is een mooi power-parcours. Heel veel rechtdoor. Niet heel technisch. Degene die het hardste kan trappen, wint. Ja, dat gaat wel gebeuren zaterdag."