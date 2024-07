Ook Nederlanders geëvacueerd vanwege bosbranden Canada: 'Binnen een kwartier weg'

Nadat Diebels en zijn gezin het dorp veilig hadden verlaten, reden ze heel de nacht door naar een veiliger plek. "Langs de wegen stonden geparkeerde auto's van mensen die de stad waren ontvlucht en de nacht noodgedwongen in de auto moesten doorbrengen."

Diebels en zijn gezin vervolgen hun rondreis door Canada, maar houden de berichtgeving over de bosbranden nauwlettend in de gaten. "We blijven, maar gaan goed voorbereid de weg op. Op sommige plekken is geen telefoonsignaal en de afstand tot een tankstation is soms honderd kilometer. Daarom hebben we een jerrycan gekocht om altijd extra brandstof bij ons te hebben."

Van den Boom schrikt van de beelden uit het verwoeste dorp. "Volgens mijn oom, die hier in Canada woont, zijn we een van de laatsten die het stadje in originele staat hebben gezien."

Park blijft gesloten

Op de website van Jasper National Park is te lezen dat alle bewoners, bezoekers en hulpverleners het gebied op tijd konden verlaten. Volgens het park is afgelopen nacht een beetje neerslag gevallen, maar heeft de regen "niet voldoende effect gehad". De bosbranden zijn nog altijd niet onder controle.

Het park blijft voorlopig gesloten. Bezoekers die tot 6 augustus een verblijf geboekt hadden, krijgen hun geld terug.

Slechte luchtkwaliteit

De milieudienst van de Canadese overheid waarschuwt voor een slechte luchtkwaliteit als gevolg van de bosbranden, meldt nieuwsmedium CBC. In grote delen van de provincies Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba en de Northwest Territories is sprake van rook en smog.

Het Jasper National Park trekt jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers. Sinds 1984 staat het park op de Unesco Werelderfgoedlijst.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Canada niet aangescherpt. Wel wordt gemeld dat bosbranden in het land steeds vaker voorkomen. Reizigers wordt aangeraden om lokale media goed in de gaten te houden.