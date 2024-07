VS pakt verdachte leiders drugskartel Sinaloa op in Texas

Mexico-correspondent Boris van der Spek:

"El Mayo" Zambada wordt al jarenlang gezocht door zowel Mexicaanse als Amerikaanse autoriteiten. Hij had een haast mythische status, omdat er weinig over hem bekend was, hij sinds de oprichting van het Sinaloakartel in de jaren zeventig nooit werd opgepakt - in tegenstelling tot de andere oprichter, Joaquín "El Chapo" Guzmán, die een levenslange gevangenisstraf in de VS uitzit.

Diens zoon Joaquín Guzmán López is donderdag ook opgepakt, terwijl een andere zoon, Ovidio, ook al vastzit in de VS. Mogelijk was "El Mayo" Zambada zo oud dat hij gezondheidsproblemen had en zichzelf heeft aangegeven.

De aanhouding is hoe dan ook een groot succes voor de Amerikaanse regering, maar kan ook tot veel geweld in Mexico leiden, als er een leiderschapsstrijd binnen het kartel losbarst of andere kartels proberen te profiteren van het tijdelijke gebrek aan leiderschap bij het Sinaloakartel."