Van den Boomen kopt Ajax in slotfase langs Vojvodina in Europa League

Ajax begon tegen Vojvodina nog niet met de sterkst mogelijke opstelling. Internationals Brian Brobbey en Steven Bergwijn kregen langer vakantie, Owen Wijndal was niet fit genoeg en aanwinst Bertrand Traoré nog niet speelgerechtigd. Steven Berghuis was ook niet geheel fit en kwam als invaller in actie.

Ajax trad dus aan met een jeugdige opstelling, waarin wel een 40-jarige het doel verdedigde. Remko Pasveer kreeg de voorkeur onder de lat en werd zo de oudste Ajacied ooit in een officiële wedstrijd.

De doelman had in de eerste helft weinig te doen. Ajax was oppermachtig en kwam voor de rust tot acht schoten op het vijandelijke doel. Onder meer Chuba Akpom, Carlos Forbs en Christian Rasmussen probeerden het enkele keren, terwijl Kenneth Taylor de kruising raakte met een hard schot.