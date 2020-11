Onderzoek naar handelen inlichtingendienst rond aanslag in Wenen

De Oostenrijkse regering wil een onderzoek naar het handelen van de inlichtingendienst BVT rond de aanslag in Wenen van maandagavond. Dat heeft minister Nehammer van Binnenlandse Zaken gezegd. De dienst was door de autoriteiten in Slowakije gewaarschuwd dat de 20-jarige dader, een jihadist, in dat land had geprobeerd om aan munitie te komen. Maar met die tip lijkt te weinig te zijn gedaan.

"Sommige dingen zijn fout gegaan", zei de minister. "Er ging iets mis met de communicatie. Het is nu aan een commissie om te zien of het proces goed is gegaan en of het volgens de regels is gebeurd." Volgens een hoge overheidsfunctionaris zijn alle "noodzakelijke controles" uitgevoerd en is de Slowaken om meer informatie gevraagd.

Wat er dan precies fout zou zijn gegaan, wilde de minister niet zeggen.

Migratieachtergrond

De Oostenrijkers zijn er inmiddels zeker van dat de terrorist, Kujtim F., de aanslag alleen heeft uitgevoerd. De autoriteiten hebben voor die conclusie meer dan 20.000 ingestuurde video's van burgers bekeken. Gisteren werd al duidelijk dat de politie ervan uitgaat dat er één schutter was, nu is dat dus bevestigd.

De 20-jarige man, volgens de autoriteiten een "islamistische terrorist", werd in april 2019 tot 22 maanden cel veroordeeld omdat hij zich wilde aansluiten bij IS in Syrië. Na acht maanden werd hij vrijgelaten, onder meer vanwege zijn leeftijd. Ook gingen de autoriteiten ervan uit dat hij was gederadicaliseerd. Minister Nehammer zei gisteren dat hij zijn behandelaars heeft misleid.

Bij de aanslag kwamen vier mensen om het leven en vielen meer dan twintig gewonden. F. werd kort na de aanslag doodgeschoten door de politie. Veertien mensen werden gearresteerd en zitten nog vast. Volgens de politie hebben ze allemaal een migratieachtergrond. Sommige verdachten hebben zowel een Oostenrijks paspoort als een buitenlands paspoort. Het gaat om paspoorten uit Bangladesh, Noord-Macedonië, Turkije en Rusland. Van de dader was al bekend dat hij zowel de Oostenrijkse als Noord-Macedonische nationaliteit had.

Ook in Zwitserland zitten twee mensen vast. Het lijkt er volgens de Zwitserse minister van Justitie op dat het gaat om vrienden van de dader.