Farioli zeer complimenteus na Ajax-zege, toekomst Van den Boomen nog ongewis

Na de overwinning op Vojvodina in de Europa League-kwalificatie (1-0) toonde Ajax-trainer Francesco Farioli zich zeer complimenteus. De Italiaan maakte zijn officiële debuut als hoofdtrainer van Ajax en kijkt daar met een goed gevoel op terug.

"Ik ben blij met het resultaat, maar we hebben genoeg te doen", concludeert de trainer. "Het resultaat is terecht, we verdienden de overwinning. Misschien hadden we een extra goal kunnen maken, maar aan de andere kant hadden we ook geluk dat we geen tegengoal kregen."

"Wat we moeten verbeteren is onze manier van druk zetten, vandaag waren we op dat vlak niet op ons best. Maar dat komt ook door de kwaliteiten en de organisatie van Vojvodina, dus ik moet hen een groot chapeau geven", aldus Farioli.