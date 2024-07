Pensioenfonds PME wil investeren in kernenergie, roept andere partijen op te volgen

Kernafval

Kernenergie als alternatief voor fossiele brandstoffen is al decennia een heet hangijzer in de politiek. Tegenstanders maken zich vooral zorgen om de opslag van kernafval dat vrijkomt bij het opwekken van kernenergie. "Die opslag is inmiddels al sterk verbeterd", zegt Uijen. "En als ik moet kiezen tussen een bijna onbeheersbaar klimaatprobleem versus een beheersbaar afvalprobleem, dan kies ik voor het laatste."

Een ander argument van tegenstanders is dat de bouw van kerncentrales lang duurt, zo'n vijftien jaar. En de kosten zijn torenhoog. "Als je het goed doet, moet je denken aan zo'n 20 miljard euro per centrale", zegt emeritus hoogleraar Wim Turkenburg, gespecialiseerd in kernenergie. "En tot nu toe zit het bij dit soort projecten iedere keer tegen."

Risico's voor de staat

Adviesbureau KPMG onderzocht vorig jaar voor het ministerie van Financiën onder welke voorwaarden ook andere partijen zouden willen investeren in kerncentrales. Uit dat onderzoek kwam risicobeperking voor de investeerders naar voren als belangrijkste punt.

Mochten bijvoorbeeld de bouwkosten hoger uitvallen dan gedacht, dan moet de overheid die extra kosten op zich nemen. Daarnaast willen de partijen dat er een vaste prijs wordt vastgesteld waarvoor de opgewekte energie wordt verkocht: is de marktprijs lager, dan legt de staat het verschil bij. Een volgende voorwaarde is dat de overheid al vanaf het begin van de bouw rendement uitkeert. Door de lange bouwtijd van kerncentrales duurt het volgens de investeerders anders te lang voordat ze iets verdienen aan hun investering.

Dat de Staat een groot deel van de risico's draagt, is voor PME heel belangrijk, zegt Uijen. "En ook het rendement tijdens de bouw. Want wij willen een constante rendementsstroom hebben voor onze pensioenen. Dan gaan we niet vijftien jaar wachten tot die kerncentrale staat."

Hoogleraar Turkenburg vindt de wensenlijst van de investeerders niet buitensporig. "Het is een kwestie van dealen met elkaar: 'Overheid, jullie willen kerncentrales bouwen? Wij willen dat wel financieren, maar dan moeten deze zaken daar tegenover staan'."