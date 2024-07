Verstappen: 'Mensen die zich storen aan mijn boordradio moeten het geluid maar uitzetten'

"Ik vind dat ik juist wel van me af moet bijten als de strategie rammelt. Al was het maar om te voorkomen dat we bij een volgende pitstop de fout nogmaals maken. Ik ben nu eenmaal erg gedreven. Ik wil successen en optimale resultaten." En als mensen aanstoot nemen aan zijn vocabulaire of zelfs vinden dat hij excuus moet maken?

De oplossing is volgens Verstappen heel simpel. Er zit een knop op de tv. "Kun je niet tegen mijn teksten of mijn manier van praten? Luister dan niet! Draai het volume naar beneden of zet me op mute. In andere sporten hebben vloekende sporters geen microfoon voor hun neus tijdens de wedstrijd." Verstappen peinst er niet over zichzelf monddood te maken. "Ik zeg wat ik wil."