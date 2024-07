Doden in binnenland Marokko door hitte

In het binnenland van Marokko zijn de afgelopen 24 uur ruim twintig mensen overleden door de hitte. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid van de regio Béni Mellal-Khénifra bekendgemaakt. Marokkaanse media melden dat het vooral gaat om ouderen en chronisch zieken die door de hoge temperaturen zijn bezweken.

Het regionale ministerie baseert zich op de sterfgevallen die zijn geregistreerd in het ziekenhuis in de stad Béni-Mellal, ruim 200 kilometer ten zuidoosten van Casablanca. Zeventien mensen overleden in dat ziekenhuis, vier anderen daarbuiten, meldt de nieuwssite Le360.

Volgens een Marokkaans persbureau is het ministerie naar aanleiding van de sterfgevallen een onderzoek gestart.

Noodmaatregelen

De Marokkaanse overheid kondigde vandaag verschillende noodmaatregelen aan om te voorkomen dat het aantal doden door de hitte verder oploopt.

In de betreffende regio zijn extra artsen, verpleegkundigen en ambulancechauffeurs opgeroepen. Ook benadrukt het ministerie dat mensen voorzorgmaatregelen moeten nemen om zichzelf te beschermen, vooral de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen die aan een chronische ziekte lijden.

Verder luidt het advies om genoeg te blijven drinken, niet naar buiten te gaan tussen 11.00 uur en 20.00 uur en ramen overdag dicht te houden en 's avonds weer te openen.

Sinds een aantal dagen heeft heel Marokko te maken met een hittegolf. In Béni Mellal-Khénifra waren de temperaturen het hoogst: op sommige plekken werd het 50 graden. In andere delen van het land werd het tussen de 45 en 48 graden.

Vorige zomer was het ook extreem warm in Marokko. Het Jeugdjournaal sprak toen verschillende kinderen over de hitte: