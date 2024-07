NOC*NSF neemt maatregelen: vijf magnetrons en diepvriesmaaltijden voor sporters

"Of we hebben een bus waarin de airco het niet doet en de temperatuur behoorlijk oploopt. Dan zitten we met ons ontblote lichaam in de bus te zweten. Maar langzaam zien we verbetering."

"We weten dat transport altijd een uitdaging zal blijven, helemaal in Parijs. Maar die uitdaging leggen we bij de organisatie", voegde Cats eraan toe. "Ik ben blij dat we samen met wat andere NOC's wat druk op de organisatie hebben kunnen zetten."

De directeur zegt er vertrouwen in te hebben dat de problemen op korte termijn zijn opgelost. "Maar ik ben met betrekking tot de voeding wel bij dat we over een plan B beschikken."