KNGU: 63 meldingen misstanden doorgezet naar Instituut Sportrechtspraak

Drie maanden na de eerste geruchtmakende onthullingen over grensoverschrijdend gedrag in de turnsport zijn er 165 meldingen van mogelijke misstanden binnengekomen bij het Centrum Veilige Sport Nederland of de vertrouwenspersoon van turnbond KNGU.

Bij de klachten, signalen, ervaringen of vermoedens van grensoverschrijdend gedrag die het Centrum Veilige Sport ontving, gaat het tot nu toe om 131 beschuldigde personen over een periode van 35 jaar in de breedte- en topsport. Het merendeel van de meldingen gaat over de periode van voor 2012.

63 meldingen naar ISR

Tot en met 31 oktober zijn 63 meldingen doorgezet naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent echter niet dat er 63 beschuldigden worden onderzocht. Meerdere meldingen kunnen over één persoon gaan. In een tiental zaken wordt inmiddels door het ISR onderzoek gedaan. Daarin bestaat het vermoeden dat de beschuldigde het algemeen tuchtrecht heeft overtreden.

De cijfers werden woensdag door de KNGU naar buiten gebracht bij een update over grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. "De meldingsbereidheid gaat omhoog", stelde directeur Marieke van der Plas van de KNGU vast. "Ik hoop ook dat het aantal meldingen omhoog gaat, in de hele sportsector. Dan doorbreek je de angstcultuur die er lang is geweest."

Er lopen nog diverse onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. De uitkomsten daarvan volgen later.

Turnsters naar Heerenveen

Na het stilleggen van het topsportprogramma van de Nederlandse turnsters in juli, trainen de Nederlandse topturnsters sinds 23 september centraal in Nijmegen. Daar komt binnenkort verandering in. De selectie gaat centraal weer trainen in Heerenveen, waar een nieuwe turnhal voor de topsportsector klaar is.

Ook daar zullen de trainingen, net als in Nijmegen, in aanwezigheid van onafhankelijke waarnemers plaatsvinden. Dat was een van de voorwaarden om de trainingen te kunnen hervatten.