Doek valt voor Bordeaux, zesvoudig Frans kampioen verlengt proflicentie niet

Girondins Bordeaux bestaat niet langer als profclub. De voetbalclub die zes keer kampioen van Frankrijk werd, waaronder in 2009 nog, heeft aan de Franse voetbalbond laten weten dat het de proflicentie niet verlengt.

Financieel verkeerde Bordeaux al langer in zwaar weer. Het kon niet voldoen aan financiële eisen vanuit de bond en werd daarom al 'administratief gedegradeerd' naar de derde Franse divisie, ondanks dat het afgelopen seizoen als vijfde was geëindigd op het tweede niveau.

Bordeaux kwam ongeveer 40 miljoen euro tekort om de begroting sluitend te maken. Een potentiële Amerikaanse investeerder trok zich eerder deze week terug, waarna het voortbestaan van de club onmogelijk werd geacht.

Witschge, Kieft en Zidane

Bordeaux heeft een rijk verleden met veel illustere spelers. Zo speelde een jonge Zinedine Zidane vier jaar voor Les Girondins voordat hij bij Juventus en Real Madrid uitgroeide tot een van de beste voetballers aller tijden. Andere Franse legendes als Didier Deschamps en Eric Cantona speelden ook op enig moment voor de club.

Ook enkele Nederlanders speelden in het donkerblauw van Bordeaux. Richard Witschge, Wim Kieft, Stanley Menzo en Kiki Musampa waren in de jaren negentig allemaal actief voor de club. Van dit gezelschap speelde Witschge het vaakst voor Bordeaux (111 keer); hij haalde met de club de UEFA Cup-finale in 1996.

Tussen 1949 en 1954 was Bertus de Harder de eerste Nederlander in dienst van Bordeaux. Hij speelde 191 keer voor de club en werd eenmaal landskampioen.