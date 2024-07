Deutsche Bahn schrapt 30.000 banen na miljard verlies in een half jaar

Charlotte Waaijers, correspondent in Duitsland:

"Al jaren loopt het zeer slecht op het Duitse spoor, dat in een ingewikkelde spagaat zit. Enerzijds willen DB en deze regering dat het personenverkeer over vijf jaar is verdubbeld, anderzijds is er veel achterstallig onderhoud. Treinen lopen daardoor vertragingen op, wat reizen met de trein minder aantrekkelijk maakt.

Ook is de werkdruk voor personeel hoog, wat een van de redenen was voor de opeenstapeling van grote stakingen die dus veel geld hebben gekost. De inkomsten lopen nu terug, er komen bezuinigingen en banen verdwijnen, terwijl ondertussen juist meer in het spoornetwerk geïnvesteerd moet worden.

Om versleten delen van het spoor op te knappen, komen enkele belangrijke trajecten de komende tijd ook nog eens stil te liggen. De hoop is dat de investeringen de problemen op de lange termijn kunnen doorbreken."