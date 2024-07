Werkende ouders betalen vanaf 2026 meer voor kinderopvang

Het nieuwe kabinet wil werkende ouders met kinderen in 2026 weer een hogere bijdrage laten betalen voor de kinderopvang. Daarmee zou ruim 250 miljoen bespaard kunnen worden.

BBB, PVV, VVD en NSC schreven er al over in het hoofdlijnenakkoord en vandaag ging de internetconsultatie over het plan van start. Dat betekent dat het kabinet verder wil met de plannen.

Het plan van het vorige kabinet om kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis te maken, raakt zo steeds verder uit zicht. Kinderopvangbedrijven hadden daar ook kritiek op. Met het enorme tekort aan personeel hadden ze al laten weten niet te zien hoe de plannen gerealiseerd moesten worden.

Toeslagen vervangen

Zowel het kabinet als de huidige Tweede Kamer willen de eerder geopperde ideeën om het stelsel van toeslagen te vervangen, wel uitvoeren. De stelselwijziging die daarvoor nodig is, staat nog wel in de kabinetsplannen. Daarbij gaan tegemoetkomingen en toeslagen in de toekomst niet meer naar de ouders, maar rechtstreeks naar de instellingen.

Oppositiepartij GroenLinks-PvdA vreest dat mensen met lagere inkomens daarvan de dupe zullen worden. De partij is bang dat ouders met weinig geld minder opvanguren zullen afnemen of hun kind helemaal niet meer naar de opvang zullen brengen.