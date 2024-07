Russische en Chinese bommenwerpers vlak bij Alaska, Canada en VS

De VS voert regelmatige vergelijkbare vluchten uit boven internationale wateren. Afgelopen weekend zei het Russische ministerie van Defensie nog dat was voorkomen dat twee Amerikaanse bommenwerpers de staatsgrens boven de Barentszzee overschreden. De VS wilde daar niets over zeggen, schreef persbureau Reuters.

Nederlandse F-16's

Rusland meldde soortgelijke incidenten over vliegtuigen uit NAVO-landen die dicht bij de Russische grens vlogen. Ook andersom is het vaker voorgekomen dat juist Russische vliegtuigen richting, dicht langs of in NAVO-luchtruim vlogen.

Zo werden er vorig jaar twee bommenwerpers uit Rusland boven internationale wateren ten noorden van Denemarken gesignaleerd. Twee Nederlandse F-16's stegen toen op om die te onderscheppen. Ook ten noorden van Schotland gebeurde dat.