Olietanker gezonken voor Filipijnse kust, vrees voor grote natuurramp

Uit onderzoek vanuit de lucht blijkt in de buurt van de gezonken tanker een olievlek te liggen van ongeveer 3,7 kilometer lang. Een woordvoerder van de kustwacht zegt dat die mogelijk afkomstig is van de brandstoftank van het schip en niet van de olie die de Terra Nova in de speciale tanks vervoerde.

Enorme natuurschade

Volgens de kustwacht is het schip gezonken op een relatief ondiepe plek . De zee is er 34 meter diep. Dat maakt het mogelijk om de lading stookolie door speciale schepen te laten wegzuigen. Zo'n operatie zou ongeveer een week duren.

"Het aftappen is niet erg technisch en kan snel worden uitgevoerd om de nabijgelegen wateren van Bataan en de Baai van Manilla te beschermen tegen milieu-, sociale, economische, financiële en politieke gevolgen", zegt de woordvoerder.

Mocht er toch olie uit de tanks in het schip lekken, dan kan dat een olieramp veroorzaken die in grootte vergelijkbaar is met die van een gezonken olietanker in februari vorig jaar, vreest de kustwacht. Volgens persbureau AP had die tanker veel minder stookolie aan boord dan de Terra Nova en duurde het drie maanden voordat het lekken was gestopt. De schade aan de natuur was enorm.

Orkaan Gaemi

Het zinken van de Terra Nova kwam na dagen van moessonregens die werden verergerd door de orkaan Gaemi. Die veroorzaakte op de Filipijnen aardverschuivingen en overstromingen, waarbij minstens 22 mensen om het leven kwamen. In het zuiden en midden van het land hebben ruim 600.000 mensen hun huis vanwege het natuurgeweld verlaten.