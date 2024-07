Met notitieboek in het krachthonk: de minutieuze olympische voorbereiding van Femke Bol

Zichzelf (en haar ploeggenoten) een schouderklopje geven is iets dat Meuwly Bol aanleerde. "Laurent kan me heel goed lezen. Als ik soms wat minder zelfvertrouwen heb of me onzeker voel over iets, weet hij me met zijn manier van communiceren te raken. Hij denkt op detailniveau heel ver vooruit en heeft eigenlijk altijd antwoord op mijn vragen. En soms is het gewoon een kwestie van erdoorheen beuken."

Ook nieuw: "Ik ben iemand die heel erg hangt aan structuur. Afwijken van een plan dat ik vooraf heb uitgetekend vind ik lastig. Laurent heeft me geleerd dat het negen van de tien keer niet lukt om een plan precies zo uit te voeren als ik in mijn hoofd heb. Soms moet je een beetje improviseren. Daardoor ben ik een stuk kalmer geworden. En ik word een beetje ouder, dat helpt natuurlijk ook."

Dromen over Parijs

Steeds vaker droomde Bol de laatste tijd over Parijs. In de prestigieuze Diamond League is ze op de 400 horden 21 races op rij ongeslagen. Waarbij moet worden aangetekend dat ze het als Europees recordhoudster (50,95) in die reeks de voorbije vier jaar nimmer opnam tegen de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone, met 50,65 houdster van het wereldrecord.

Wat ze ziet in zulke dromen? "Dan loop ik met de kriebels in mijn lijf door een uitverkocht stadion en begin ik vanaf de laatste horde aan een battle met McLaughlin om de overwinning."