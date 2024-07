Vanavond op tv: Investeringen kerncentrales • Taken Koninklijk Huis

Investeringen kerncentrales

Het kabinet wil vier kerncentrales gaan bouwen. Dat gaat tientallen miljarden kosten. Om de kosten te kunnen dekken, wordt de financiering vanuit grote investeerders zoals verzekeraars, pensioenfondsen en banken essentieel. De hoop van het kabinet is ook op deze marktpartijen gevestigd.

Vanavond in de studio praten we met een bestuursvoorzitter van een van de vijf grote pensioenfondsen en vragen hem hoe hij aankijkt tegen het investeren in kerncentrales.