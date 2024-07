Politie in België pakt zeven verdachten op in terreuronderzoek

In België zijn zeven mensen aangehouden in een terreuronderzoek. De politie viel veertien huizen binnen verspreid over verschillende steden, schrijven Belgische media op basis van het federaal parket, het Belgische Openbaar Ministerie.

Het zevental wordt verdacht van deelname aan een terroristische groep, financiering van terrorisme en het voorbereiden van een aanslag. Volgens het parket had de groep nog geen specifiek doelwit op het oog. De zeven verdachten worden verhoord. De onderzoeksrechter zal bepalen of ze worden voorgeleid.

De huiszoekingen werden gedaan in Antwerpen, Seraing, Sint-Joost ten Node, Menen, Leopoldsburg, Luik, Kortrijk, Gent en Zonhoven. Het parket geeft geen verdere details in het belang van het onderzoek.