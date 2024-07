Protest in Manchester na gewelddadig filmpje van agent op luchthaven

In Engeland wordt geschokt gereageerd op een gewelddadige video van een agent op de luchthaven van Manchester. Op de video is te zien hoe de agent een man die op de grond ligt, tasert. Ook wordt hij geschopt en geslagen, onder meer op het hoofd. De video zou dinsdagavond zijn gemaakt.

Het politiekorps in de regio Manchester noemt de beelden van het incident "werkelijk schokkend". De agent in kwestie is op non-actief gesteld.

Uit protest tegen het politiegeweld hebben honderden mensen zich gisteravond verzameld bij het politiebureau van Rochdale, in de regio Manchester. Ze scandeerden "schaam je". Het politiekorps zegt hun zorgen te snappen: "Het gebruik van dergelijk geweld bij een arrestatie is ongebruikelijk en we begrijpen dat dit zorgen creëert."

Hieronder de beelden van de gewelddadige aanhouding. De agent schopt twee keer tegen het hoofd van de man, die momenten hebben we zwart gemaakt: