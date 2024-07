Honderden bosbranden in Canada, dorp gaat deels in vlammen op

In de Canadese Rocky Mountains woeden honderden bosbranden. Een daarvan heeft na dagen een dorp bereikt, waar meerdere huizen in vlammen op zijn gegaan. Zo'n 25.000 bewoners en toeristen rondom het Jasper National Park in de provincie Alberta zijn op maandagavond geëvacueerd.

De brandweer is ter plaatse maar heeft nog weinig grip op de vlammenzee kunnen krijgen. Canadese media tonen beelden van uitgebrande huizen.

"Ik kan op dit moment niet zeggen om hoeveel gebouwen het gaat. Het vuur woedt nog steeds", zegt een woordvoerder van de Canadese nationale parken.

Ook proberen de brandweerlieden een belangrijke oliepijpleiding te beschermen die tussen de stad Edmonton en de Canadese westkust loopt. Voor zover bekend zijn er geen mensen in levensgevaar.

Luchtbrug

De Canadese premier Trudeau zegt dat de overheid alle zeilen bijzet om hulp te bieden. "We sturen goederen van het Canadese leger, evacuatieondersteuning en andere vormen van noodhulp - en we coördineren de bluspogingen en een luchtbrug. Alberta, we steunen jullie."

De verwachting is dat het de komende uren zal regenen in het getroffen gebied. Mogelijk zal dit een deel van de branden blussen.

Het Jasper National Park trekt jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers. Sinds 1984 staat het park op de Unesco Werelderfgoedlijst.

Vorige zomer kende Canada het meest verwoestende bosbrandseizoen ooit gemeten. Volgens klimaatwetenschappers verhoogt de opwarming van de aarde het risico op bosbranden.