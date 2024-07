Handbalsters worstelen met Angola bij start Olympische Spelen, maar winnen wel

De Nederlandse handbalsters zijn niet al te overtuigend begonnen aan de Olympische Spelen. In de eerste groepsfasewedstrijd was de ploeg van Per Johansson zeker niet flitsend tegen Angola, maar er werd wel gewonnen: 34-31.

Zo werd wel de eerste stap naar de doelstelling voor dit toernooi gezet. Nederland wil op zijn minst de halve finales bereiken en als het mogelijk is ook een medaille mee naar huis nemen. Daarmee moet de prestatie op de vorige Spelen, toen de ploeg de kwartfinales haalde, worden overtroffen.

"We komen hier voor een medaille en willen elke wedstrijd winnen. Zo geven we een duidelijk signaal af aan onze volgende tegenstanders", zei Angela Malenstein na de moeizame wedstrijd tegen Angola.

Slordig Oranje

Maar om een plak te winnen, zal het team onder aanvoering van vlaggendraagster Lois Abbingh wel wat nauwkeuriger moeten worden in de volgende wedstrijden. Nederland was tegen Angola, geen groot handballand, met vlagen behoorlijk slordig in de aanval.

Veel passes gingen verkeerd en verdedigend had de ploeg het ook lastig tegen de fysiek sterke aanvalsters.

Hoewel Oranje na een 1-0 achterstand via Nikita van der Vliet en Abbingh weer op voorsprong kwam, kon het team van Johansson nooit echt uitlopen tegen de Angolezen. Het gat bleef lang maar twee à drie punten in het voordeel van Nederland.