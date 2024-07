Griffier van rechtbank Rotterdam aangehouden voor schenden ambtsgeheim

In Rotterdam is gisteren een medewerker van de rechtbank aangehouden op verdenking van computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim. Het gaat om een 36-jarige griffier.

De verdachte is verhoord en gisteren weer vrijgelaten, in afwachting van het onderzoek.

Wat de griffier precies zou hebben gedaan meldt het Openbaar Ministerie niet. Een griffier heeft toegang tot alle documenten in een rechtszaak. Ook is de griffier aanwezig bij een zitting om een verslag te maken.

Tweede verdachte

Er is in deze zaak nog een verdachte aangehouden, daarbij gaat het om een 40-jarige die wordt verdacht van betrokkenheid bij het lekken van informatie. Ook deze persoon mag het verdere onderzoek in vrijheid afwachten.

De zaak wordt verder onderzocht door de Rijksrecherche.