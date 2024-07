Platenlabel van Taylor Swift en Billie Eilish krijgt dreun op Amsterdamse beurs

Universal Music is vanmorgen ruim een kwart van zijn beurswaarde verloren. Op de beurs in Amsterdam ging in enkele uren ruim 13 miljard euro in rook op, omdat beleggers massaal hun aandelen in de muziekgigant van de hand deden.

De beleggers reageerden op de nieuwe kwartaalcijfers van het muziekconcern, dat in Hilversum is gevestigd. Gisteravond bracht het de cijfers naar buiten. Die leken in eerste instantie dik in orde. Met name door de populariteit van artiesten als Taylor Swift en Billie Eilish steeg de winst van Universal in de eerste helft van dit jaar met bijna de helft, naar ruim 900 miljoen euro.

Ook verkocht Universal Music bijna 15 procent meer elpees van zijn artiesten, al zijn de inkomsten uit digitale muziek vier keer groter dan het bedrag dat met fysieke geluidsdragers wordt binnengehaald.

Aandeelhouders teleurgesteld

Maar na nadere bestudering van de cijfers leken aandeelhouders toch teleurgesteld over de prestaties in het tweede kwartaal. Daarin steeg de omzet weliswaar met bijna 6 procent, maar waren er zorgen over het belangrijkste verdienmodel van het muziekbedrijf.

Zo daalden de inkomsten uit het streamen van liedjes en videoclips op platforms als Spotify en YouTube met bijna 4 procent. Tegelijk bleef de groei van abonnementen met 6,9 procent achter bij de 11 procent waarop analisten hadden gerekend.

Eind aan samenwerking met Meta

In een gesprek met analisten kondigde Universal ook het einde aan van de samenwerking met Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Op die sociale media worden veel videoclips van Universal-artiesten vertoont.

Universal stopte ook al de samenwerking met TikTok. In mei sloten de beide bedrijven een nieuwe deal die Universal meer geld moet opleveren.

Tiktokkers baalden dit jaar over het conflict over geld tussen platenmaatschappij Universal Music en TikTok: