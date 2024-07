Door Nederland gekochte Leopard 2-tanks deze zomer naar Oekraïne

Kyiv kan de extra lading tanks hard gebruiken. Het Oekraïense leger is in de verdediging gedrukt en kampt met een tekort aan manschappen. Het is onduidelijk hoeveel tanks Oekraïne heeft.

Zo'n 800 tanks van het Oekraïense leger zijn vernietigd of ingenomen door Russische troepen. Dat schrijft website Oryx, die militaire verliezen telt aan de hand van openbare bronnen als satellietbeelden en beeldmateriaal op sociale media. Volgens dezelfde telling zijn er zo'n 3000 Russische tanks vernietigd in de oorlog.

'Kwaliteit essentieel'

Volgens de Oekraïense generaal Oleksandr Syrsky heeft Rusland nog altijd zo'n twee tot drie keer zo veel legermaterieel als Oekraïne. "Daarom is kwaliteit voor ons het belangrijkste", zei hij gisteren in een interview met The Guardian.

Reikhalzend wordt door Oekraïners uitgekeken naar de komst van F-16-straaljagers. Die zijn belangrijk ter verdediging tegen Russische raketaanvallen en voor gerichte bombardementen op gronddoelen.

24 Nederlandse F-16's worden 'spoedig' geleverd, zei toenmalig minister Ollongren begin juli. Generaal Syrsky weet wanneer de straaljagers arriveren, maar gaf in het interview met de Britse krant geen details. Wel zei hij dat de F-16's straks minimaal op veertig kilometer afstand van het front of de grens met Rusland moeten vliegen. Als ze dichterbij komen, kan het Russische leger de vliegtuigen neerhalen.