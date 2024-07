Drievoudig grandslamwinnares Kerber stopt na Spelen: 'Voelt niet als juiste beslissing'

Drievoudig grandslamwinnares Angelique Kerber stopt na de Olympische Spelen met tennissen. Zo komt er een einde aan 21 jaar proftennis.

"Voordat de Olympische Spelen beginnen, kan ik zeggen dat ik Parijs 2024 nooit zal vergeten, omdat het mijn laatste professionele toernooi als tennisser zal zijn."

Kerber won in haar carrière drie grand slams: de Australian Open en de US open in 2016 en Wimbledon in 2018. Daarnaast wist ze op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro het zilver te pakken. In dat succesvolle jaar was ze ook de nummer één van de wereld.

"Hoewel dit de juiste beslissing zal zijn, zal dat nooit zo voelen. Simpelweg omdat ik met heel mijn hart van de sport houd en dankbaar ben voor de herinneringen en kansen die het mij heeft gegeven."

Kerber stopte al eerder

Kerber was in 2022 al eerder even gestopt met tennissen. Dat deed ze omdat ze moeder werd. Ze keerde daarna terug op de baan, maar ze kon niet meer het topniveau van voorheen bereiken.

Kerber is niet de enige grote tennisnaam die niet meer terug te zien is na de Spelen in Parijs. Eerder al gaf ook de Brit Andy Murray aan dat hij na de Spelen stopt als tennisser.