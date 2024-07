Dinsdag 0,01 graad te koud voor een hitterecord, wel op een na warmste dag

Na een reeks uitzonderlijk warme dagen over de hele planeet, is het wereldwijde temperatuurrecord dinsdag net niet nogmaals gebroken. Het was 0,01 graad minder warm dan maandag, en daarmee de op een na warmste dag wereldwijd ooit: met 17,15 graden. Maandag werd na correctie 17,16 graden gemeten.

De cijfers werden bekendgemaakt door het Europees klimaatbureau Copernicus, dat vanaf 1940 de wereldwijde temperaturen bijhoudt. De laatste tien keer dat de mondiale temperatuurrecords gebroken werden, waren allemaal in de afgelopen tien jaar.

Warmste jaar ooit?

17 graden Celsius lijkt niet enorm warm, maar dat is het wel omdat het op het zuidelijk halfrond winter is. Ook in koude gebieden op het noordelijk halfrond als Canada, Alaska en op Antarctica, liggen de temperaturen veel hoger dan gebruikelijk rond deze periode.

De maandelijkse gemiddelden zijn uitzonderlijk hoog. Juni was de dertiende maand op rij met een temperatuurrecord. De gemiddelde temperatuur van juli wordt in augustus bekendgemaakt.

Of 2024 op weg is om het warmste jaar ooit te worden, kan Copernicus nog niet zeggen. Tot nu toe verloopt dit jaar grotendeels nog warmer dan recordjaar 2023, maar omdat die records plaatsvonden aan het einde van het jaar, vindt Copernicus het te vroeg om verwachtingen uit te spreken.

Klimaatverandering

In een rapport van Copernicus over 2023 wordt het warme weer verklaard door de opwarming van de aarde. Ook speelde vorig jaar het weerfenomeen El Niño.

Onder wetenschappers is consensus dat de menselijke uitstoot van fossiele brandstoffen de grootste oorzaak is van extreme temperaturen, en de daarop volgende natuurrampen.