Trainer Simonis terug in Deventer: 'Als andere club had gebeld, had ik dit nooit gedaan'

De trainer ziet dat er de afgelopen jaren veel is veranderd aan de Vetkampstraat. "Toen ik hier jaren geleden kwam was de club nog een grijze muis in de eerste divisie. Nu staat er een hele stabiele eredivisieclub. De club heeft een enorme metamorfose ondergaan. Dat is heel gaaf om te zien."

"Destijds moesten we het hebben van het collectief", kijkt Simonis terug op zijn beginperiode in Deventer. "We hadden weinig budget, weinig mogelijkheden, maar we hebben geweldige resultaten behaald met die gasten. Maar als je het vergelijkt met nu, staat er veel meer kwaliteit op het veld."