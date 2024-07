Verkeersdrempels moeten straatraces op bedrijventerrein Bleiswijk voorkomen

De gemeente Lansingerland plaatst deze zomer twintig drempels op een bedrijventerrein in Bleiswijk om illegale straatraces tegen te gaan. Omwonenden hebben al jaren last van de ronkende motoren en piepende banden, met name 's nachts: "Het is echt een pestherrie."

Het Prisma bedrijventerrein ligt in Bleiswijk, maar ook inwoners van de Zoetermeerse wijk Oosterheem klagen al jaren over de straatraces. Het terrein heeft brede geasfalteerde wegen en ligt aan de rand van de stad. Daarmee is het de ideale locatie voor illegale races. De gemeente trekt bijna een half miljoen uit voor de drempels.

"Ze bellen elkaar midden in de nacht op en spreken dan af om te gaan racen. Soms staat er wel 100 of 200 man en die gokken wie er wint. Het is onduidelijk hoe het wordt georganiseerd, het zijn een beetje onderwereldtoestanden", zegt een bewoner anoniem tegen Omroep West.

"Door de herrie van de straatraces kun je niet meer in de tuin zitten", zegt een ander. "Met mooi weer verkas ik naar binnen."