Vorig jaar 139 mensen verdronken in Nederland, vooral 60-plussers

Vorig jaar zijn in Nederland 139 mensen om het leven gekomen door verdrinking. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onder hen zijn 98 inwoners van Nederland en 41 mensen van elders, zoals toeristen of tijdelijke werknemers. Zo'n driekwart van de mensen verdronk in open water, zoals op zee of in een plas, rivier of gracht. De rest overleed in of om het huis, zoals in bad.

Het gaat om zogenoemde accidentele verdrinkingen, zoals een ongeluk tijdens het zwemmen. Cijfers van verdrinking door bijvoorbeeld zelfdoding zijn niet meegenomen.

Het aantal verdrinkingen was in 2023 hoger dan eerdere jaren. In 2022 overleden in totaal 104 mensen en in 2021 99 mensen.

Groter risico kinderen niet-Nederlandse herkomst

De slachtoffers zijn de afgelopen decennia vooral mensen van boven de zestig. Dat is opvallend, omdat in het midden vorige eeuw juist relatief veel jonge kinderen verdronken.

In de afgelopen tien jaar verdronken 64 kinderen jonger dan 10 jaar en 50 kinderen en jongeren tussen de 10 en de 20 jaar. Ongeveer de helft van hen had een niet-Nederlandse herkomst, dus zelf geboren in het buitenland of met ten minste één buitenlandse ouder.

Deze groepen hebben een veel grotere kans om door verdrinking om het leven te komen dan hun leeftijdsgenoten met een Nederlandse herkomst. Bij de jonge kinderen was de sterfte door verdrinking negen keer hoger, bij de 10- tot 20-jarigen veertien keer hoger.

Vaker mis

Ook vorige week waren er meerdere gevallen van verdrinkingen in Nederland. In de Lathumse Plas bij Rheden verdronk een zwemmer. In het Friese Drachten overleed een 14-jarige Somalische jongen nadat hij in problemen was gekomen bij een zwemstrand.

Ook bij de stranden van Vlissingen en Zandvoort werd gezocht naar vermisten in het water, die niet zijn teruggevonden.