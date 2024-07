Pepi helpt PSV met hattrick langs FC Eindhoven in traditionele Lichtstadderby

PSV dankt spits Ricardo Pepi voor de overwinning in de de zogenoemde Lichtstadderby tegen stadgenoot FC Eindhoven. Bij de kampioen van de eredivisie ontbraken woensdagavond veel beoogd basisspelers, door drie goals van de Amerikaanse spits werd het 3-2.

Pepi was een van de PSV-spelers die hoopte nu niet in Eindhoven, maar in Parijs te zijn. De club wilde echter niet meewerken aan olympische deelname van de spits.

Eindhoven op voorsprong

Tijdens het traditionele oefenduel stond FC Eindhoven twintig minuten voor tijd nog op voorsprong door doelpunten van Sven Blummel en Ozan Kökcü (strafschop). Na zijn gelijkmaker mocht Pepi in de slotfase uit een strafschop zijn derde en de winnende treffer maken.