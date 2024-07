Nog meer bakfietsmerken tonen gebreken, NVWA doet onderzoek

Niet alleen bakfietsen van het merk Babboe kampen met problemen, ook bij andere bakfietsmerken kunnen frames tijdens het fietsen doormidden breken. Dat blijkt uit onderzoek RTL Nieuws.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevestigt in een reactie dat het meldingen heeft binnengekregen over meerdere bakfietsmerken en onderzoek doet. De NVWA wil gedurende het onderzoek geen uitspraken doen om welke merken dit precies gaat.

Volgens RTL Nieuws gaat het onder andere om de merken Vogue, Cangoo en Bakfiets.nl. Het nieuwsplatform heeft foto's van bakfietsen van Vogue die zijn gescheurd of gebroken. Ook sprak het met meerdere bakfietseigenaren die bevestigen dat inspecteurs bij hen thuis zijn geweest voor onderzoek.

Vogue laat weten dat de NVWA informatie heeft opgevraagd over technische specificaties en de verwerking van klachten. Cangoo erkent tegenover RTL dat het in de afgelopen zeven jaar tien meldingen heeft binnengekregen van gebroken frames. Bakfiets.nl is zich van geen kwaad bewust en stelt dat frameproblemen zeer zelden voorkomen bij de meer dan 40.000 fietsen die het heeft gemaakt.

Strafrechtelijk onderzoek naar Babboe

Over de bakfietsen van Babboe was het afgelopen jaar veel te doen. Er waren honderden klachten binnengekomen over frames die doormidden braken tijdens het fietsen. Op last van de NVWA moest de verkoop van de bakfietsen half februari gestaakt worden omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden.

De fietsproducent riep kort daarna nog tienduizenden bakfietsen terug van vier modellen. Ook voor de overige twaalf modellen werd geadviseerd deze voorlopig niet te gebruiken. Eind maart werd bekend dat de NVWA strafrechtelijk onderzoek doet naar de bakfietsfabrikant.

De toezichthouder zegt aanwijzingen te hebben dat de fabrikant relevante zaken voor controleurs heeft achtergehouden. Oud-medewerkers vertelden aan RTL Nieuws hoe zij voorafgaand aan inspecties van de NVWA kapotte frames moesten verstoppen. "Alles wat de NVWA niet mocht zien, werd verstopt en dat was goed gelukt", vertelde een medewerker destijds aan het nieuwsplatform.