Doden in Taiwan door orkaan Gaemi, ook China zet zich schrap

In Taiwan zijn zeker twee doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt door orkaan Gaemi. De orkaan kwam vannacht (lokale tijd) aan land en veroorzaakte overstromingen en stroomuitval.

Voor de kust verging een vrachtschip in het noodweer. De negen mensen aan boord worden vermist.

In Taiwan wordt vandaag nog hevige regenval verwacht, waardoor scholen dicht blijven en de meeste vluchten geannuleerd zijn.

Op weg naar China

Via de Straat van Taiwan verplaatst de orkaan zich nu richting het zuidoosten van China, in de regio Fujian. Daar zetten ze zich ook schrap voor Gaemi: 150.000 mensen zijn geëvacueerd, tientallen vluchten van luchthavens in de regio zijn geschrapt.

Chinese staatsmedia melden ook dat de zuidelijke provincie Guangzhou bepaalde spoorwegen afgesloten heeft door de orkaan.

Filipijnen

De orkaan verergerde eerder al de moessonregens op de Filipijnen. Daar is het dodental door de zware regenval en overstromingen inmiddels opgelopen tot 22. De orkaan verergerde daar .

Onder meer door aardverschuivingen moesten daardoor ruim 600.000 mensen hun huis verlaten in het zuiden en midden van het land.

Ook wordt onderzocht of het noodweer hier heeft geleid tot het kapseizen van een olietanker. Hierdoor dreigt voor de kust van Manilla 1,4 miljoen liter olie weg te stromen.

Een bemanningslid wordt vermist. De bergingsoperatie wordt bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind.