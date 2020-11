Denemarken gaat alle nertsen ruimen

Denemarken gaat alle bijna 17 miljoen nertsen in het land afmaken. Het kabinet heeft dat besloten om de volksgezondheid te beschermen tegen het coronavirus.

In Denemarken, volgens persbureau Reuters 's werelds grootste producent van nertsenbont, waart het coronavirus al enkele maanden rond op fokkerijen. Net als in Nederland zijn de afgelopen tijd tientallen nertsenfokkerijen geruimd waar het virus is vastgesteld.

Mutatie

Volgens premier Frederiksen zijn nu stevigere maatregelen nodig. Een toenemend aantal besmettingen is te herleiden naar nertsenhouderijen in vooral Noord-Denemarken, zei ze op een persconferentie.

Dat zou blijken uit een bepaalde mutatie van het virus die de Deense autoriteiten hebben gevonden bij zowel mensen als nertsen. "Het gemuteerde virus kan een risico vormen voor de effectiviteit van een toekomstig vaccin", zei Frederiksen.

Nederland

Ook in Nederland heeft onderzoek uitgewezen dat mensen besmet zijn geraakt via nertsenfokkerijen. Vanwege de uitbraken daar moeten in maart alle nertsenhouders in Nederland stoppen.

Naar aanleiding van het besluit in Denemarken heeft de Partij voor de Dieren gevraagd om een reactie van het kabinet. Fractieleider Ouwehand wijst erop dat haar partij al langer waarschuwt voor het gevaar van mutaties in het virus en wil weten of het kabinet ervoor gaat zorgen dat er een eind komt aan de bontfokkerij in heel Europa.