Wekdienst 25/7: Netanyahu ontmoet Biden in Witte Huis • Ajax en Eagles Europees in actie

Wat kun je vandaag verwachten?

De Israëlische premier Netanyahu bezoekt het Witte Huis voor een gesprek met de Amerikaanse president Biden. Netanyahu is al langer in Washington en sprak gisteravond het Congres toe. Hij spreekt ook nog met Kamala Harris, die Biden hoopt op te volgen.

Ajax en Go Ahead Eagles starten hun Europese campagne. De Amsterdammers nemen het om 20.30 uur in de tweede voorronde van de Europa League in eigen stadion op tegen FK Vojvodina, de nummer 4 van Servië. Go Ahead treft om 18.30 uur in Deventer, in de tweede voorronde van de Conference League, de Noorse club SK Brann.

Koning Willem-Alexander reist af naar de Olympische Spelen in Parijs. Koningin Máxima en dochters Amalia en Alexia volgen een dag later. Het gezin is tot en met 30 juli in de Franse hoofdstad en gaat onder meer naar de openingsceremonie op vrijdag.

Dit is er vannacht gebeurd:

Biden heeft in een toespraak tot het Amerikaanse volk uitgelegd waarom hij zich heeft teruggetrokken als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Biden zei afgelopen weekend te concluderen dat zijn ambities om herkozen te worden de eenheid binnen zijn partij in de weg staan en daarmee ook de eenheid in het land.

"Het verdedigen van de democratie is belangrijker dan welke titel dan ook", zei hij. Volgens de 81-jarige president is het nu tijd "voor nieuwe stemmen, frisse stemmen - en ja: jongere stemmen" in zijn partij.

Ook sprak hij nogmaals zijn steun uit voor de kandidatuur van vicepresident Harris, die inmiddels op genoeg steun binnen de Democratische Partij kan rekenen om de nieuwe presidentskandidaat te worden. Biden noemde haar "ervaren, taai en geschikt".

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Het openingsduel tussen Marokko en Argentinië op het olympisch voetbaltoernooi eindigde gisteren in complete chaos.

Fans bestormden het veld: