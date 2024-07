Goud op commando: hoe de Hollywood Girls zwaar op de proef werden gesteld

En niet Caldas, maar Wessels heeft het ineens voor het zeggen wanneer de ploeg in het zuiden van Spanje arriveert. Een man die een kwart eeuw beroepsmilitair is geweest en zich in die hoedanigheid als lid van de luchtmobiele brigade in Afghanistan tussen de vijandelijke linies heeft begeven.

Wessels is door toenmalig technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF aangesteld als prestatiemanager van de sportkoepel. Onder zijn aanvoering worden de hockeysters eerst gehuld in een overall en vervolgens gedirigeerd naar de top van een berg. Daar wacht de ploeg een scala aan ontberingen.

Doelstelling van de missie, volgens Caldas: "De ploeg blootstellen aan de meest veilige vorm van maximale stress. De speelsters moesten elkaar uitdagen. Het had te maken met hen als persoon. Hoe ervaar je dit allemaal?"

Spanning loopt hoog op

Bij de hockeysters is geen onverdeeld enthousiasme over het project. Ze moeten bij een temperatuur van zeven graden onder nul in een tentje slapen, met stukken rots sjouwen, langs ravijnen lopen en ze worden boven op een bergtop in een kring gezet en geblinddoekt.

De spanning loopt soms hoog op. Willemijn Bos wordt op de glibberige bergpaden zo bevangen door hoogtevrees dat ze lichamelijk volledig verstijft.

"Ik kwam letterlijk niet meer vooruit", weet ze nog. "Ik had echt iets van: als een weigering om mee te doen de reden is dat ik straks niet meega naar de Olympische Spelen, dan is dat maar zo. Ik had mijn grens bereikt."