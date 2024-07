Van militair naar de akker: de opkomst van de nieuwe boer

Steeds meer hoogopgeleide professionals uit de stad kiezen ervoor om een regeneratieve boerderij te beginnen. Ook reguliere boeren schakelen over op deze ecologische vorm van landbouw. Een groeiende trend die ook internationaal op veel aanhangers kan rekenen.

"Regeneratieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw", legt Mark Manshanden uit. Hij is landbouweconoom aan de Wageningen University & Research. "Met name door het hele sterke focus op levendige bodem is het anders dan andere duurzame landbouwprincipes. Een gezonde bodem is divers, daardoor is het weerbaarder tegen ziektes, extremer weer en klimaatverandering."

Voormalig consultant Jaap Fris besloot twee jaar geleden om samen met compagnon Niels Moshagen zo'n ecologische boerderij te beginnen. "Twee jaar geleden had ik nog computervingers; we zaten op kantoor. Nu ben ik elke dag buiten bezig in de grond, en kan ik m'n telefoon niet eens openen omdat m'n vingers zo ruw zijn geworden."

Naast Fris gooide ook voormalig landmacht officier Howard Koster zijn leven om, om te werken op een regeneratieve boerderij: