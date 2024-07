Van kantoor naar akker: de opkomst van de nieuwe boer

Het beginnen van een regeneratieve boerderij is ook internationaal steeds populairder. De film The Biggest Little Farm, over succesvolle Californische pioniers is inmiddels een hit. Ook de beroemde presentator Jeremy Clarkson van Top Gear begon met vallen en opstaan een regeneratieve boerderij, te zien in een nieuwe tv-serie.

In Nederland zijn er inmiddels drie coöperaties die op deze wijze produceren. En ook al verschillen die coöperaties onderling, overeenkomst is dat ze financiering krijgen van burgers en investeerders die willen dat groente en fruit zonder bestrijdingsmiddelen in de buurt worden verbouwd.

Howard Koster, ruilde zijn werk bij de landmacht in voor het boerenbestaan en werkt nu op de regeneratieve burgerboerderij De Biesterhof in Millingen. "Ik ben meerdere malen uitgezonden geweest, onder andere naar Mali, maar ik moest steeds meer mensen uitleggen wat we gingen doen. Terwijl ik het er steeds minder mee eens was. Toen dacht ik: of ik blijf dit doen en ik word een oude bittere man, of ik stop ermee en ga mijn idealen herontdekken. Hier word ik iedere ochtend wakker met zingeving en zie ik resultaat van de energie die ik er in stop."