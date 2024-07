Boeing bekent schuld in 737 Max-zaak en wacht boete van ruim 240 miljoen dollar

In de VS hebben het ministerie van Justitie en vliegtuigfabrikant Boeing een overeenkomst bereikt na uitblijvende verbeteringen na twee fatale ongelukken met 737 Max-toestellen. De vliegtuigbouwer schond de voorwaarden van een eerdere schikking en stemt nu in met een schuldbekentenis en een boete van 243,6 miljoen dollar. Dat heeft het ministerie laten weten.

In twee jaar tijden stortten twee Boeing-vliegtuigen van het type 737 Max neer. In 2018 kwamen in Indonesië alle 189 inzittenden om toen het toestel in de Javazee stortte. Het jaar erop overleefde geen van de 157 inzittenden een crash in Ethiopië. Uit onderzoek bleek dat er problemen waren met een veiligheidssysteem.

Over de ongelukken trof Boeing in 2021 een schikking van 2,5 miljard dollar met de Amerikaanse justitie. Daarbij beloofde het bedrijf de 737 Max te verbeteren, zodat nieuwe ongelukken niet meer konden gebeuren. Maar na diverse nieuwe incidenten, zoals een loslatend deurpaneel, begon justitie een nieuw onderzoek.

Onterechte stempels

Bij dat onderzoek kwam aan het licht dat de veiligheidscontroles bij Boeing niet op orde waren. Monteurs die tijdens de fabricage van een vliegtuig onderdelen verwijderden maakten daar geen melding van. Inspecteurs bleken stempels te zetten voor werkzaamheden die helemaal niet waren uitgevoerd. Ook ontdekte het ministerie van Justitie dat er vervalste stempels in omloop waren.

Bovendien rommelden leidinggevenden in de fabriek met de volgorde van de werkzaamheden. Door de nieuwe vliegtuigen in een afwijkende volgorde in elkaar te zetten, nam de kans op productiefouten toe, zo valt te lezen in de overeenkomst.

Ontmoeting met nabestaanden

Justitie stelde Boeing daarop voor de keuze: schuld bekennen of strafrechtelijk vervolgd worden voor samenzwering om fraude te plegen. Met de deal die de twee partijen nu hebben gesloten ontloopt de vliegtuigbouwer verdere strafrechtelijke vervolging. De overeenkomst moet nog wel worden goedgekeurd door een federale rechter. Nabestaanden eisten eerder dat de top van Boeing alsnog wordt vervolgd.

De vliegtuigbouwer bevestigt de overeenkomst met het ministerie van Justitie. Onderdeel daarvan is ook dat Boeing de komende drie jaar minstens 455 miljoen dollar uittrekt voor het verbeteren van de veiligheids- en nalevingsprogramma's binnen het bedrijf. Ook staat in het document dat het bestuur van Boeing binnen vier maanden na de vaststelling van de overeenkomst een ontmoeting moet aangaan met nabestaanden van de omgekomen inzittenden.