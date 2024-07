Nieuwe wapens uit onder meer China en Rusland zijn brandstof voor strijd in Sudan

Ook overtreden landen zoals China en Servië volgens Amnesty andere verdragen, zoals het wereldwijde wapenhandelsverdrag dat moet voorkomen dat geëxporteerde wapens bij genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden worden ingezet. "Landen en wapenbedrijven kunnen niet als excuus gebruiken dat ze het niet wisten", zegt Castner. "We weten wat er in Sudan gebeurt."

De onderzoekers hadden toegang tot exportdata van een beperkt aantal landen, maar het onderzoek komt bovenop al bestaand bewijs van internationale wapenleveringen aan de strijdende partijen in Sudan.

Begin dit jaar publiceerde VN-wapenexperts een rapport met sterk bewijs van wapenleveringen door de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) aan de milities van de RSF. De VAE ontkent de leveringen. Ook zouden er Iraanse bewapende drones gebruikt worden door het Sudanese leger.

Geschonden

De vraag is of een breder wapenembargo echt een verschil gaat maken. Embargo's worden regelmatig geschonden. Zo leverden Turkije en de VAE ook aan Libië, waarvoor een VN-wapenembargo geldt. Veel van de landen die leveren hebben hun eigen belangen in de regio. Zo zou Iran uit zijn op toegang tot de Rode Zee en is bekend dat de VAE profiteren van goud uit Sudan.

"Politieke wil is nodig en internationale druk, maar het is niet onmogelijk wapenstromen in te perken", meent wapenonderzoeker Castner. "Deze nieuwe leveringen maken een verschil en de burgers worden het slachtoffer, dat moeten we proberen te stoppen."