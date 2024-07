Israël en Mali spelen gelijk in voetbalduel onder hoogspanning, gastland begint goed

Twee keer eerder was Israël deelnemer aan het olympisch voetbaltoernooi. In 1968 in Mexico speelde het in de kwartfinales met 1-1 gelijk tegen de latere finalist Bulgarije, maar omdat er toen nog geen strafschoppen werden genomen moest er geloot worden. Israël verloor.

Ook in 1976 in Montréal waren de kwartfinales het eindstation. Dit keer was Brazilië met 4-1 te sterk. Bijna een halve eeuw later nam een nieuwe generatie Israëlische voetballers revanche door Brazilië in de kwartfinales van het WK onder 20 naar huis te sturen.

Daarmee versperde Israël de Brazilianen - olympisch kampioen in Rio de Janeiro en Tokio - ook de weg naar de Spelen in Parijs.

Patriot en goalgetter

Israël - dat uiteindelijk als derde zou eindigen - won de kwartfinale tegen Brazilië met 3-2 door een treffer van Dor Turgeman in de verlenging.

Na zijn treffer wees Turgeman op zijn pols met een witte armband met daarop de tekst 'Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen."

Daarmee verwees Turgeman naar drie Israëlische soldaten, die kort daarvoor omkwamen bij een aanslag aan de grens met Israël.