Netanyahu spreekt Amerikaanse Congres toe, deelt visie over Gaza na de oorlog

De Israëlische premier Netanyahu heeft in een bevlogen toespraak in het Amerikaanse Congres in Washington gezegd dat hij door wil gaan met de oorlog in Gaza tot Israël een totale overwinning op Hamas heeft bereikt. Ook deelde hij kort zijn visie voor Gaza na de oorlog. Tijdens de 52 minuten durende toespraak kon Netanyahu rekenen op meerdere staande ovaties van congresleden.

"De dag nadat we Hamas hebben verslagen, zal er een nieuw Gaza ontstaan", zei Netanyahu. Hij riep op tot een "gedemilitariseerde en gederadicaliseerde Gazastrook". Daarbij maakte hij de vergelijking met Duitsland en Japan na de Tweede Wereldoorlog, en stelde hij dat eenzelfde aanpak zou kunnen leiden tot "een toekomst van veiligheid, welvaart en vrede" in Gaza.

Netanyahu begon zijn toespraak met het uitspreken van zijn waardering voor de steun van de Amerikaanse president Biden aan Israël. Aan het einde van zijn toespraak bedankte hij ook de Republikeinse presidentskandidaat Trump.

'Strijd tussen barbaarsheid en beschaving'

In zijn toespraak verbond Netanyahu de strijd van Israël in het Midden-Oosten moeiteloos met Amerikaanse belangen. Hij noemde het een "strijd tussen barbaarsheid en beschaving". Later in zijn toespraak zei hij dat Iran verantwoordelijk is voor vrijwel al het terrorisme in het Midden-Oosten.