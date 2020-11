Verwarring bij sportscholen: wat is een groepsles?

"Het is duidelijk dat een les met muziek en een instructeur een groepsles is", zegt Ronald Wouters van NL Actief. "Maar is het ook een groepsles als meerdere mensen individueel en op afstand in een zaal op een matje met dumbles werken, terwijl een trainer toekijkt? Dat is eigenlijk hetzelfde als mensen die individueel trainen in een zaal."

Een lesje zumba, spinning of bodypump zit er nu niet in: het kabinet maakte gisteren bekend dat de komende twee weken mensen niet mogen sporten in groepslessen. Maar wat is nou precies een groepsles? Sportschoolhouders zitten vandaag vol vragen.

'Zoals altijd tegenstrijdigheden en onduidelijkheid'

Een aantal sportscholen heeft besloten om de deuren komende twee weken te sluiten. Zoals Rocycle, dat in drie grote steden spinninglessen geeft. "Het belangrijkst is dat de zorg ontlast wordt, dus in die zin is dit een klein offer voor ons", zegt Rogier van Duyn van Rocycle. "Maar ik vraag me wel af wat het verschil is tussen een groepsles en dertig mensen in een zaal. Bij ons zitten mensen vast op hun fiets en de instructeur komt er ook niet af."

Ook dansstudio Meijers, met onder meer locaties in Arnhem en Doetinchem, gaat de komende twee weken dicht. "Het is zoals altijd dat er tegenstrijdigheden en onduidelijkheden zijn", zegt eigenaresse Sheila Meijers. "Maar wij hebben zelf besloten, in samenspraak met de docenten, dat groepslessen nu niet wenselijk zijn. Hoe vervelend ook, de maatregelen zijn begrijpelijk." Meijers stort zich nu weer op het online lesgeven.