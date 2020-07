Maar volgens Mo is het idee van de wet om Hongkong te onderdrukken en te intimideren. "Peking drukt zo ons gevecht voor democratie de kop in en maakt van Hongkong een Orwelliaanse samenleving; 1984 is hier nu van toepassing."

Zhang Xiaoming, een hoge overheidsfunctionaris in Peking belast met Hongkong-zaken, zegt dat de wet als "het zwaard van Damocles" zal hangen boven "een kleine groep criminelen die de de nationale veiligheid in gevaar brengt".

Met de nieuwe wet worden het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten in Hongkong verboden. Volgens de hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, is de veiligheidswet noodzakelijk om de stabiliteit te herstellen.

Gisteren nam het Chinese Volkscongres in Peking de nationale veiligheidswet voor Hongkong aan. Tot gisteravond wist niemand nog wat er precies in de omstreden wet zou staan, maar vandaag is hij al van kracht.

Mo denkt niet dat de timing van het aannemen van deze wet toeval is. Vandaag 23 jaar geleden droegen de Britten Hongkong over aan China. 50 jaar lang, dus tot 2047, zou Hongkong onder een speciale regeling vallen: een land, twee systemen. Tot die tijd zou de stad haar vrijheden zoals vrije pers, vrijheid van meningsuiting en een democratisch gekozen parlement houden.

"De nieuwe wet is het einde van 'een land, twee systemen'", zegt Mo. "Peking maakt duidelijk dat zij het laatste woord hebben in Hongkong, over de rechtsspraak en praktisch over alles. Dit is de laatste nagel aan de doodskist van Hongkong."

Honderden arrestaties

Sinds 1997 wordt er bijna ieder jaar op deze dag, 1 juli, een mars gehouden om op te komen voor de vrijheden van Hongkong. Dit jaar was deze mars voor het eerst verboden - officieel omdat er niet genoeg afstand gehouden kan worden. Maar critici denken dat het verbod een resultaat is van het steeds strengere Hongkong-beleid van Peking.

Toch gingen er ook vandaag weer demonstranten de straat op. Wie een bord of ander teken van protest bij zich had, kon worden gearresteerd. Dat gebeurde ook. Zeker 370 mensen zijn opgepakt, onder wie volgens de politie zeker tien voor het overtreden van de omstreden veiligheidswet.

Mo denkt dat dit soort arrestaties het demonstreren in het openbaar steeds lastiger zal maken. Hongkongers zullen op andere manieren proberen te protesteren tegen het inperken van hun vrijheden, zegt ze. "Ik ben bang dat de jonge demonstranten gedwongen onder de radar moeten opereren. Vanaf nu kan het weleens veel slechter worden."

"Het idee is ons te overdonderen en ons murw te slaan. Totdat we niet meer weten wat te doen of te zeggen. Als we stil blijven en niks doen, zullen we veilig zijn: die mentaliteit willen ze in onze hoofden prenten. Maar ik weet zeker dat onze jeugd in opstand zal komen tegen deze hersenspoelende angst."