Gedenksteen voor Watersnoodramp onthuld in Zierikzee: 'Dit mag nooit meer gebeuren'

Bij de Watersnoodramp in 1953 sloeg het water 96 gaten in de Zeeuwse dijken. Deze zogeheten stroomgaten worden een voor een gemarkeerd. Stedenbouwkundige Koos Hage is sinds 2010 al bezig met het project. Het herinnert aan de ramp, die hij als zesjarig jongetje meemaakte.

"Het is een stukje van onze vaderlandse geschiedenis", vertelt hij tegen Omroep Zeeland. "En het is ook een waarschuwing dat dit nooit meer mag gebeuren." Het is de bedoeling dat op alle 96 plekken waar het water in 1953 door de dijken kwam kleine basalten zuilen komen te staan. De paaltjes markeren daarmee de plek, en er staat ook bij wanneer het gat weer gesloten werd.

Markeringssteen

Vandaag was in Zierikzee de onthulling van een ander onderdeel van het project van Hage: een grote zwarte steen met een plattegrond van het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. "Het is de kers op de taart", zegt Hage over de steen.

De markeringszuilen in Zeeland zijn niet het eerste ontwerp van de bouwkundige. In Rotterdam markeerde hij de zogenoemde brandgrens, die het bombardement op de stad van mei 1940 aanduidt. De zuilen in Zierikzee liggen hem wel extra na aan het hart: zijn moeder en zus verdronken bij de Watersnoodramp.

Verdronken

In die nacht van 1 februari werd Hage door zijn vader en broer naar een hoger gelegen dijk aan de rand van Stavenisse gebracht. Zijn moeder en oudere zus zouden wat spullen naar zolder brengen en later volgen. Maar de volgende dag hoorde hij dat ze allebei waren verdronken. "Mijn zus heeft nog geprobeerd met mijn moeder op haar rug naar de dijk te komen, en mijn broer heeft ze nog een touw toegeworpen. Ze hebben het niet gered."

Het verhaal van Hage is te zien en te horen in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Voor dat museum staat ook een zuiltje.