Van de Beek op achterstand met United, Ba maakt eerste CL-goal Basaksehir

In de openingsfase krijgt Lazio meteen de nodige druk te verwerken in Sint-Petersburg, waar de supporters arm in arm staan te springen op de tribunes. Alsof er geen coronapandemie is.

Bij Lazio is dat woord behoorlijk beladen de laatste tijd. Vorige week misten spelers als Ciro Immobile Luis Alberto en Lucas Leiva al het Champions League-duel met Club Brugge vanwege een coronabesmetting. Vrijdag kondigde de club aan met de gehele selectie in quarantaine te gaan.

Zondag leek alles weer normaal, toen Immobile in de slotfase van het Serie A-duel met Torino (3-4) als invaller een strafschop binnen schoot. Maar vanavond zijn Immobile en Leiva er weer niet bij, vanwege de strengere UEFA-regels omtrent corona.

Het maakt het meespelen van Immobile en co afgelopen zondag steeds merkwaardiger. Sterker, de Italiaanse voetbalbond is een onderzoek gestart naar mogelijke overtreding van de coronaregels. Wordt vervolgd.

Groep F: Zenit St. Petersburg-Lazio 0-0