Leipzig neemt revanche op PSG, Barcelona overtuigt niet maar wint wel

Er is een uur gevoetbald in Sint-Petersburg en Zenit heeft de touwtjes stevig in handen. Reden voor Lazio-coach Simone Inzaghi om in te grijpen. Vedat Muriqi en Mohamed Fares gaan naar de kant en in hun plaats komen Andreas Pereira en Felipe Caicedo. Die laatste maakte zondag tegen Torino diep in blessuretijd de 4-3 tegen Torino.

Bij Zenit moet doelpuntenmaker Aleksandr Jerochin, die nietr helemaal fit lijkt, naar de kant. Hij wordt vervangen door Andrej Mostovoj (geen familie van de flamboyante spelmaker Aleksandr uit de jaren negentig) en die krijgt meteen een dot van een kans.

Daar komt Lazio goed weg!

Groep F: Zenit St. Petersburg-Lazio 1-0