Champions League: Basisplaats voor Van de Beek bij United, Hoedt begint bij Lazio

De derde speeldag in de Champions League wordt vanavond afgerond met acht duels. Ronald Koemans Barcelona neemt het op tegen het door coronabesmettingen gehavende Dinamo Kiev. Hakim Ziyech speelt met Chelsea tegen Stade Rennais. Sevilla-Krasnodar is een speciaal duel voor Luuk de Jong, Karim Rekik, Oussama Idrissi en Tonny Vilhena.

Krijgt Donny van de Beek speelminuten in Istanbul bij Basaksehir-Manchester United? Zien we Ruud Vormer (Club Brugge) en Wesley Hoedt (Lazio) in actie? En dan is er ook nog RB Leipzig-Paris Saint-Germain, de reprise van de halve finale van het afgelopen Champions League-seizoen.

Genoeg om naar uit te kijken dus. Welkom bij het liveblog!