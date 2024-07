Derde dag op rij grote verkeersdrukte rond Amsterdam: 'Er zijn geen alternatieven'

Door werkzaamheden aan de A10 en de Amsterdamse IJburglaan en de Europaboulevard kunnen automobilisten rondom Amsterdam al dagen rekenen op flinke vertragingen. Vooral in de avondspits is het druk: rond 17:00 uur vanmiddag konden weggebruikers al rekenen op bijna een uur vertraging op de A9 en A10. Ook maandag en dinsdag stonden er tientallen kilometers file.

De werkzaamheden begonnen afgelopen zaterdagnacht. Voorlopig houdt de verkeersdrukte op de wegen nog wel aan; de A10 Oost is tot en met woensdag 14 augustus dicht.

Sommige automobilisten besloten de afgelopen dagen door de stad te rijden om op bestemming te geraken, maar ook daar was geen doorkomen aan. Volgens Heleen de Geest van de ANWB zijn er op dit moment geen sluiproutes om file te voorkomen, zegt ze tegen regionale omroep NH.

"Het was de bedoeling dat mensen via de A10 Zuid en de A10 West zouden omrijden, maar die weg kan dat niet aan. Daardoor staat de A9 ook helemaal vol. Het is een domino-effect." Er is dus geen advies vanuit de ANWB voor automobilisten die toch echt Amsterdam in moeten, behalve: doorbijten. "Er zijn geen alternatieven. Maar rond een uur of half acht is het ergste meestal wel voorbij", aldus De Geest.

Diemen aan de bel

Gisteren trok de gemeente Diemen aan de bel vanwege de files. Over de combinatie van werkzaamheden aan de snelweg en de IJburglaan heeft volgens de gemeente "geen afstemming plaatsgevonden".

De files leiden volgens de gemeente niet alleen tot ongemak, maar het kan ook gevaarlijk worden. "Het kan voor hulpdiensten tot onaanvaardbare risico's leiden."

De kritiek van Diemen was dat de werkzaamheden op hetzelfde moment plaatsvinden, wat leidt tot een 'verkeersinfarct'. Volgens omgevingsmanager Ed Nijman van Rijkswaterstaat is dat juist goed afgestemd. "We weten dat we hier grootschalig aan het werk zijn", zegt hij tegen stadsomroep AT5. "Vaak kiest de gemeente ervoor om juist op zo'n moment ook te werken, omdat er al minder verkeer is."

'Hopen dat het went'

Vanochtend gingen Diemen, Amsterdam, Rijkswaterstaat en het GVB met elkaar in gesprek. Rijkswaterstaat hoopt dat de verkeersdrukte op de A10 Noord went, en heeft daarom op dit moment geen plannen om de situatie aan te passen.

Het werk aan de buitenring van de A10 Noord duurt nog tot en met 14 augustus, daarna is de binnenring aan de buurt. Dat werk moet op 9 september afgerond zijn.